وزير الكهرباء: لن نقبل التحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم المحلى بين المستثمرين فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية و وزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات منذ اليوم الأول لبدء وضع بنود الاتفاقية بعلم المستثمرين.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب رفض مطالب بعض المستثمرين بالتحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس، هو أن هذه المشروعات مصرية على أرض مصرية، ولا داعى لأى تدخل أجنبى، موضحاً أنه لن يقبل بالتحكيم الدولى فى مشروعات مصرية على أرض مصر.

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