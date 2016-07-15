جابر نصار:١١ مليون جنيه مكافأة النشر الدولى للبحوث العلمية فى الفصل الواحد

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، عدم صحة ما تم تداوله بمنع مكافأت النشر الدولى، مشيراً إلى أنها مرتبطة بمعامل التأثير، وذلك وفقًا لمنظمة النشر الدولى بالجامعة، والتى لا يمكن أن يتم استبعاد بحث دولى بها.

وأضاف نصار، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الباحثين يقدمون أبحاث ليست ذات معامل تأثير، أى أنها تنشر فى مجلات بحثية ليس لها صحة أو مصداقية، أو أن ليس هناك قواعد تأثير.

وتابع رئيس الجامعة، أن هناك أبحاث تكون مكافأتها 50 ألف جنيه، وهناك أحد الباحثين حصل على جوائز النشر الدولى وصلت إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك باحثين خلال الأربع سنين يخرجون قرابة 20 بحثًا تصل مكافأتهم إلى 300 ألف جنيه.

وأوضح نصار، أن الجامعة تعمل على تفرغ هؤلاء الباحثين للبحث الدولى، ومن ثم يخرجون قرابة 4 أبحاث سنوية لنجد أن المكافأة قرابة 200 ألف جنيه، فهذا يؤكد أن الجامعة تعمل فى صالح النشر الدولى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه عندما أتى لمنصب رئاسة الجامعة كانت مكافأت النشر الدولى 3.5 مليون جنيه وذلك فى العام الدراسى 2012-2013، والعام الجامعى 2013-2014 وصلت إلى 7.5 مليون جنيه، وذلك في الفصل الدراسى الواحد، وفى العام الحالى وصل المتوسط إلى 11 مليون جنيه فى الفصل الواحد، فى حين كانت ميزانية البحث العلمى بالجامعة فى عام 2013 كانت 23 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الجامعة تحكم فى الوقت الحالى 71 بحث علمى، يبلغ تمويلهم أكثر من 300 مليون جنيه من جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هناك مشروعات ممولة بـ 250 مليون جنيه.

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