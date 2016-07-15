السعودية تدين عمل الدهس الإرهابى فى نيس الفرنسية

أدانت المملكة العربية السعودية العمل الإرهابى الشنيع، الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية، ونجم عنه مقتل 80 شخصا، وإصابة أكثر من 100 شخص .

وأكد مصدر مسئول فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الجمعة، وقوف المملكة السعودية وتضامنها مع جمهورية فرنسا ، والتعاون معها فى مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها .

وقدم المصدر التعازى لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

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