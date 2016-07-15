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السعودية تدين عمل الدهس الإرهابى فى نيس الفرنسية

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السعودية تدين عمل الدهس الإرهابى فى نيس الفرنسية السعودية تدين عمل الدهس الإرهابى فى نيس الفرنسية
أدانت المملكة العربية العمل الإرهابى الشنيع، الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية، ونجم عنه مقتل 80 شخصا، وإصابة أكثر من 100 شخص .

وأكد مصدر مسئول فى تصريحات أوردتها قناة "العربية " اليوم الجمعة، وقوف المملكة السعودية وتضامنها مع جمهورية فرنسا ، والتعاون معها فى مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها .

وقدم المصدر التعازى لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .
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