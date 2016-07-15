5 أطعمة تمد جسمك باحتياجاته من الكالسيوم والمغنسيوم

فقدان الجسم لبعض العناصر الغذائية ينتج عنه بعض المضاعفات الصحية التى تؤثر على الجسم، ومن ضمن العناصر الهامة للجسم البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

وفى هذا الإطار، يقدم تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" قائمة ببعض الأطعمة التى تحتوى على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وتتضمن الآتى :

1. الكيوى: ثمرة واحدة من فاكهة الكيوى تمد الجسم بما يصل إلى 9 % من الجرعة اليومية التى يحتاجها من البوتاسيوم و7 فى المائة من المغنيسيوم و2 % من الكالسيوم .

2. الفلفل الأحمر: الفلفل الأحمر يعطى الجسم 9% من الجرعة اليومية من البوتاسيوم التى يحتاجها الجسم و4% من المغنيسيوم و1% من الكالسيوم .

3. الأفوكادو:يمكن أن يوفر للجسم 20 فى المائة من البوتاسيوم و10% من المغنيسيوم و1% من الكالسيوم .

4. الخوخ: ثمرة خوخ متوسطة الحجم توفر 8% من البوتاسيوم و3% من المغنيسيوم و1% من الجرعة اليومية الموصى بها من الكالسيوم.

5. الموز: ثمرة من الموز تمد الجسم بـ12% من البوتاسيوم و8% من المغنيسيوم و1% من الجرعة التى يحتاجها الجسم يوميا من الكالسيوم .

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