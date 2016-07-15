ارتفاع عدد القتلى فى حادث الدهس بمدينة نيس إلى 77 شخصا

نقلت قناة فرنسا 24 عن مسئول فرنسى منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى حادث الدهس فى مدينة نيس جنوب فرنسا إلى 77 شخصا.

والتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، مع خلية الأزمة عقب حادث الدهس، بحضور وزير الداخلية ورئيس الوزراء.

سيارة تدهس عددا من المواطنين فى مدينة نيس الفرنسية

>

30 قتيلا و100 مصاب على الأقل فى حادث الدهس بمدينة نيس الفرنسية

>

بالفيديو.. "دماء" فى ساحات الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى.. شاحنة تدهس حشدا من المواطنين بمدينة نيس.. سقوط 60 قتيلاً ومقتل السائق منفذ الهجوم.. والسلطات تصف الحادث بـ"الاعتداء" وتدعو المواطنين للحذر

بالفيديو.. اللحظات الأولى لـ"حادث الدهس" بمدينة نيس الفرنسة

>

الرئيس الفرنسى يعود إلى باريس لترأس خلية أزمة "حادث نيس"

>

>