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مدير عام الزراعة بأسوان: ظهور الجراد فى توشكى يتزامن مع موسم التكاثر

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مدير عام الزراعة بأسوان: ظهور الجراد فى توشكى يتزامن مع موسم التكاثر مدير عام الزراعة بأسوان: ظهور الجراد فى توشكى يتزامن مع موسم التكاثر
قال المهندس محمد جمال، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، إن ظهور مجموعات من أسراب الجراد بالقرب من منطقة خور توشكى ومزرعة الراجحى فى مشروع توشكى، قد يرجع إلى تزامن موسم التكاثر لدى الجراد.

وأكد مدير عام الزراعة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا خطورة على الإطلاق على زراعات منطقة توشكى، مشيراً إلى أن قاعدة الجراد المتواجدة بمنطقة توشكى تتولى تعقب الجراد الذى ظهر بالأمس، مشدداً أنها تحت السيطرة ومن المنتظر الانتهاء من مكافحة هذه الأسراب خلال ساعات.

يذكر أن أسراب من الجراد ظهرت فى مزارع مشروع توشكى القومى جنوب محافظة أسوان، وأكد المزارعون العاملون بمشروع توشكى، أن أسراب الجراد قادمة من الجنوب الإفريقى، وقد تشكل خطورة كبيرة على المحاصيل الزراعية لأراضى المستثمرين، والتى تضم مزارع هيئة وادى النيل، والوليد بن طلال، والراجحى، وناشدوا المسئولين فى الزراعة سرعة التحرك من قبل إدارة مكافحة الجراد فى أسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد.

إدارة مكافحة الجراد بأسوان: جراد توشكى إفريقى وجارى التعامل معه
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ظهور أسراب جراد بمزارع توشكى والمزارعون يناشدون بمكافحتها

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