تونس تنفى ما تردد بشأن إنشاء "الناتو" مركز للمعلومات الاستخباراتية

نفى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، الأنباء التى ترددت عن إنشاء مركز دمج للمعلومات الاستخباراتية من طرف حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى تونس.

وقال الجهيناوى فى تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم" الليلة إن تونس هى التى ستقوم بتأسيس هذا المركز، مضيفا أن دور "الناتو" سيقتصر على مساعدة بلاده على تطوير قدراتها فى مجال جمع المعلومات والاستعلامات.

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