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محافظ دمياط: حركة المحافظين تخضع لرؤية القيادة السياسية

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محافظ دمياط: حركة المحافظين تخضع لرؤية القيادة السياسية محافظ دمياط: حركة المحافظين تخضع لرؤية القيادة السياسية
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" إن حركة المحافظين المرتقبة هى رؤية القيادة السياسية وحدها وهى صاحبة القرار فيها، وذلك طبقا للمعايير والأسس التى تم وضعها والتى يتم من خلالها تقييم أداء جميع المحافظين ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه على أرض المحافظة ومدى رضا المواطن عن أداء المحافظ.

وأشار عبد الحميد إنه لم يتلق أية اتصالات بشان هذه الحركة حتى الآن، وأضاف أننا جميعا نخدم الوطن حتى آخر لحظة فى المنصب الكلفين به، لأننا نؤمن بدورنا ونراعى الله فى عملنا ومسئوليتنا وندرك حق المواطن علينا.

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