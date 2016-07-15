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محافظ الإسكندرية: تعلمنا من الفرنسيين أثناء تواجدهم فى مصر

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محافظ الإسكندرية: تعلمنا من الفرنسيين أثناء تواجدهم فى مصر محافظ الإسكندرية: تعلمنا من الفرنسيين أثناء تواجدهم فى مصر
قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، إن العلاقات المصرية كبيرة تمتد لسنوات طويلة ومدى الترابط بين الجانبين ظهرت خلال الفترة الاخيرة من خلال الدعم المقدم من المصرية لمصر.

وأشاد محافظ الإسكندرية، فى كلمته أثناء احتفالية القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد الوطنى، بدور القنصلية فى التطوير والمشروعات العملاقة التى تدخل فيها فى عدد من المجالات بمحافظة الإسكندرية.

وفى نهاية كلمته هنأ نبيل حجلاوى والجالية الفرنسية بالإسكندرية بالعيد الوطنى الفرنسى وتمنى لهم إقامة طيبة بمحافظة الإسكندرية.

قنصل فرنسا بالإسكندرية: زيارة هولاند مرتين لمصر دليل العلاقات الجيدة
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