صراع الصفقات - سيتي يوافق على شروط شالكة لضم موهبته

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي وافق على طلبات نادي شالكة الألماني للتعاقد مع لاعبه الشاب ليروي ساني.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي وافق على دفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني وهو السعر الذي طلبه نادي شالكة لبيع لاعبه الشاب.

ويأمل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في التعاقد سريعا مع ساني قبل أن يزاحمه نادي آخر للتعاقد معه.

ساني البالغ من العمر 20 عاما تألق بقوة مع شالكه في الموسمين الماضيين وشارك في أكثر من 60 مباراة.

وتلقى ساني مؤخرا عدة عروض من أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة للتعاقد معه.

وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي وتعاقد حتى الآن مع الثنائي إلكاي جوندوجان من بروسيا دورتموند الألماني ومانويل نوليتو مهاجم سيلتا فيجو.