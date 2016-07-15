"أوقاف سوهاج": خطبة الجمعة اليوم بعنوان "من صور المال الحرام"

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج: إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "من صور المال الحرام المدمرة للأفراد والمجتمعات".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون الموضوع من خلال الحديث عن خطورة المال الحرام وأن من صور المال الحرام استباحة المال العام وأكل أموال اليتيم وأكل حق الغير فى الميراث والمال المكتسب بطريقة الرشوة أو الغش أو تطفيف الكليل والميزان وأثر الأموال المحرمة على الافراد والمجتمعات وضرورة تحرى المال الحلال.

"أوقاف سوهاج": التنبيه على الدعاة بتناول الحديث عن النظافة