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"ثقافة أسوان" تنظم مسابقة لأفضل الأصوات بين الأطفال بالمسرح الصيفى

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"ثقافة أسوان" تنظم مسابقة لأفضل الأصوات بين الأطفال بالمسرح الصيفى "ثقافة أسوان" تنظم مسابقة لأفضل الأصوات بين الأطفال بالمسرح الصيفى
بدأت مساء الخميس، فاعليات مسابقة Aswan IDOL لأفضل الأصوات بمحافظة أسوان، والذى ينظمه فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، مع إحدى مؤسسات التنمية بأسوان، تحت رعاية اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضم المسابقة، التى أقيمت على المسرح الصيفى فوزى فوزى، الأطفال والنشء فى المراحل العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، ويقوم بالتحكيم الفنان محمود عبد الراضى، وإبراهيم محمد سيد، وتستمر مراحل الاستماع إلى الأصوات أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، ولمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على أن يتم فى الختام تسليم الفائزين جوائز مالية، وأجهزة كمبيوتر، رحلات صيفية.

"ثقافة أسوان" تصدر 4 أعداد لمجلة أقلام أسوانية تتضمن إبداعات شعبية
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