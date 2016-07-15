بيت العيلة بالعريش يطالب بمحاسبة المقصرين فى مواجهة أزمة المياه

أوصى " بيت العيلة " فى ختام جلستة لمناقشة مشاكل المياه بمحافظة شمال سيناء، مساء أمس، بمحاسبة المقصرين فى أزمة المياه بشمال سيناء، وأشار البيان الصادر عن اجتماع " بيت العيلة " فى مقر حزب الوفد الليلة الماضية على ضرورة تشكيل لجنة داخلية لمقابلة المحافظ، وأخرى خارجية للقاء بعض المسئولين لشرح أسباب وأبعاد المشكلة وتصور الحل .

وكما أوصى بالسعى لدى السلطة لازالة التعديات على خط الألف ملليمترا، ووقف سرقة حصة المياه الخاصة بالعريش، وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك على كل المستويات والجهات، والمحاسبة على سوء استهلاك مياه الشرب من خلال الأجهزة المعنية والرقابية، والوقوف على ما تم انجازه من محطات التحلية للمساهمة في سرعة حل المشكلة.

كما أكد البيان على ضرورة الوقوف على صحة خطورة مياه الآبار والمياه المحلاة عن طريق المحطات الخاصة على صحة وسلامة المواطنين .

رموز سيناوية تطالب بوقف التعديات على خط مياه العريش القنطرة

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