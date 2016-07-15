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ضبط سيارة محملة بـ 8طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالمحلة

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ضبط سيارة محملة بـ 8طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالمحلة ضبط سيارة محملة بـ 8طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية تحت إشراف العميد احمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط سيارة نقل بمدخل قرية شبرابابل مركز المحلة محملة بـ170جوال دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالى 8طن ونصف قبل بيعهم فى السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط محمد .س. ع – 27سنة سنة - سائق - مقيم بقرية كفر الدغايده - مركز زفتى -قائد السيارة رقم 2983 ع د ب - محملة بـ170جوال دقيق بلدى مدعم -المخصص لإنتاج الخبز المدعم أمام مدخل قرية شبرا بابل - مركز المحلة بإجمالى 8 طن ونصف تحرر عن ذلك المحضر رقم 34841 جنح مركز المحلة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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