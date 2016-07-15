"المرور" يضبط 459 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى "القاهرة الكبرى"

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى، عدة حملات، أمس الخميس، على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 459 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 105 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 111 مخالفة مرورية بالقاهرة، 120 مخالفة مرورية بالجيزة، 119 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

"مرور القاهرة": أعمال صيانة وتطوير فواصل كوبرى قصر النيل لمدة 3 أسابيع