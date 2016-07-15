6 نصائح لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية

يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الخطوات لمنع حدوث السكتة الدماغية، وتشمل أعراضها تخدير فى الوجه وصداع شديد والإحساس بالوخز الخفيف.

العديد من النساء تتجاهلن هذه الأعراض، لذا فمن الأفضل التعرف على إشارات الجسم واتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنقاذ نفسك من خطر التعرض للسكتة الدماغية.

ويذكر التقرير بعض الخطوات التى يجب اتباعها لمنع الإصابة بالسكتة الدماغية، وتتضمن الآتى :

>1-التدخين: يمكن أن يكون عامل خطر، لأنه يحدث تخثر بالدم وتراكم ترسبات فى الشرايين، فمن الأفضل الإقلاع عنه إذا كنت ترغب فى تقليل خطر التعرض للسكتة الدماغية .

2-تناول الكثير من الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

3-من الضرورى التحكم فى مستويات السكر فى الدم والسيطرة عليها، لأن ارتفاعها يؤدى إلى تلف الأوعية الدموية .

4-حدوث جلطات فى الشرايين يمكن أن تكون خطيرة: عندما تنتشر الجلطات فى الدماغ، تحدث السكتة الدماغية، لذا يحب الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية .

5-ممارسة التمرينات الرياضية: يمكن أن تتجنب السكتة الدماغية وفقدان الوزن، وذلك بممارسة الرياضة لمدة 5 أيام فى الأسبوع .

6-البدانة : تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا يجب إنقاص الوزن لتقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

دراسة: خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف خلال ساعة من شرب الكحول