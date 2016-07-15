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محافظ الإسكندرية:ندرس فرض رسوم على تفريغ مواد البناء بالميناء لزيادة الموارد

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محافظ الإسكندرية:ندرس فرض رسوم على تفريغ مواد البناء بالميناء لزيادة الموارد محافظ الإسكندرية:ندرس فرض رسوم على تفريغ مواد البناء بالميناء لزيادة الموارد
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تدرس حالياً تطبيق نظام فرض رسوم على مواد البناء التى تصل إلى ميناء الإسكندرية من الأسمنت والحديد، ويتم حالياً تحديد قيمة تلك الرسوم ، وذلك فى إطار وضع حلول غير تقليدية لزيادة موارد المحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الجلسة التاريخية للمجلس التنفيذى الأخيرة تم الموافقة على عدة قرارات من شأنها زيادة موارد المحافظة وميزانياتها من خلال تحصيل حق الدولة من مستغليه وزيادة رسوم النظافة طبقاً للمناطق المختلفة بالمحافظة مع مراعاة اختلاف المناطق، ورفع إيجارات الشواطئ، وغيرها من القرارات التى ستزيد من إيرادات المحافظة .


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