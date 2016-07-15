الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 1524 من أهالي 3 قرى فى قوافل طبية بنجع حمادى

صرح اللواء خالد خلف الله عضو مجلس الشعب عن محافظة قنا، أنه قام بتنظيم عدد من القوافل الطبية خلال الأيام القليله الماضية بعدد من قري مركز نجع حمادى بلغت 18 قافلة طبية للكشف على الأهالى وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف خلف الله أنه تم تنظيم قافلة بقرية الرحمانية، تم اجراء الكشف الطبى من خلالها علي 534 مواطن وصرف العلاج لهم مجانا فيما تم تنظيم قافلة طبية بقرية الشعانية تم اجراء الكشف الطبى من خلالها على 595 مواطن وصرف العلاج بالمجان لهم وفي قرية الرئيسية تم تتظيم قافلة طبية اجرت الكشف الطبي فيها علي 395 مواطن وصرف العلاج بالمجان لهم بالاضافه الي 12 قافلة اخري تم تنظيمها بمختلف قري ونجوع مركز نجع حمادي شملت جميع التخصصات وتحويل الحالات التي تحتاج لمتابعه الى المستشفيات.

تنفيذ 1005 أحكام قضائية متنوعة وضبط 120 من المحكوم عليهم فى بقنا

>