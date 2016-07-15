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وكيل "أوقاف الإسكندرية":الخطبة المكتوبة طعنه فى صدر كل متاجر باسم الدين

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وكيل "أوقاف الإسكندرية":الخطبة المكتوبة طعنه فى صدر كل متاجر باسم الدين وكيل "أوقاف الإسكندرية":الخطبة المكتوبة طعنه فى صدر كل متاجر باسم الدين
أكد الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، إن الخطبة المكتوبة تمثل طعنه فى صدر فى كل متطرف ومتشدد يتاجر باسم الدين، مشيراً إلى أنها الخطوة الثانية للإصلاح الجذرى للخطاب الدينى، وعودته لما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم، ومنهم الأمام أحمد بن حنبل.

وأضاف " نسيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أوقاف الإسكندرية شكلت قافلة تتكون من 500 داعية أزهرى لأداء الخطبة المكتوبة فى منطقة السيوف والفلكى وخورشيد لتكون بداية من معقل الأفكار المتطرفة بالإسكندرية .

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية هى أول محافظة تطبق الخطبة المكتوبة، وتشكل لجنة لأدائها بعد إقناع الخطباء والأئمة، وهم على ثقة كاملة فى القيادة الحكيمة للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وسيتم التوقيع على الموافقة لأداء الخطبة المكتوبة من كل الأئمة قبل التكليف الرسمى بها من قبل الوزارة.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية " لمن يحاول الدعوة لحزبه وأفكاره المتطرفة.. شكراً انتهى وقتك.. المنابر لا تتحمل أكثر من ذلك"، موضحاً أن من يحاول الإساءة والتشويه للخطبة المكتوبة هم دعاة الفوضى ولا يريدون تصحيح الخطاب الدينى الذى تصر عليه الأوقاف على تصويبه.

ويذكر أن وكيل أوقاف الإسكندرية سوف يلقى الخطبة المكتوبة غداً من مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية لتكون الإسكندرية أول من ينفذ الخطبة المكتوبة بالإضافة إلى تشكيل قافلة تتكون من 500 أزهرى لمعاقل السلفيين والأفكار المتطرفة لإلقاء الخطبة المكتوبة.


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