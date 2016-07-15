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عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني يتحدون "حوت مارينا"

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الخميس 14-07-2016 23:49

رغم الأنباء المتتالية حول غزو الحيتان لشواطئ مارينا المصرية، وتكرار التحذيرات من زيادة معدل الغرق بالمصيف الشهير، وافق الثلاثي الأكبر في عالم الغناء بمصر "الهضبة" ومحمد حماقي وتامر حسني، على إحياء ثلاث حفلات متتالية احتفالاً ببدء موسم الصيف.

موسم حفلات الطرب سيبدأ رسمياً في الخامس من أغسطس المقبل بحفل للهضبة عمرو دياب يقدم فيه للمرة الأولى النسخة الصيفية من ألبومه "أحلى وأحلى" في بورتو مارينا ، ويشرف على تنظيم الحفل المنتج الشهير وليد منصور.

المطرب محمد حماقي اختار 12 أغسطس موعداً لتقديم حفله الكبير على شاطئ مارينا، وسيقدم للمرة الأولى أغنيته الجديدة "ما بلاش" بعد إطلاق الفيديو المصور لها عصر اليوم الخميس، إضافة لباقة من أشهر أغانيه.

موسم حفلات الصيف بشاطئ مارينا يختتم مع نجم الشباب المطرب تامر حسني، الذى أجّل تحديد اليوم النهائي لحفله المنتظر، علماً بأنه سيكون الحفل الأول لتامر مع الجماهير المصرية بعد إطلاق ألبومه الجديد "عمري ابتدا"،وسيشرف عليه المنتج وليد منصور أيضاً.

"الهضبة" وحماقي وتامر حسني للمرة الأولى بحفلات متتالية بشواطئ مارينا .. بعد انتشار شائعات غزو الحيتان.

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سيدتي

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