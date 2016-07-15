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منتج يكشف السر الحقيقي لتفوق محمد إمام على أحمد السقا وسبب الإطاحة بالزعيم

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الجمعة 15-07-2016 01:06

كشف المنتج فاروق صبري السر وراء ارتفاع إيرادات فيلم "جحيم في الهند " للفنان الشاب محمد أمام مقارنة بعائد تذاكر فيلم زميله النجم أحمد السقا "من 30 سنة"، مؤكداً أن حفلات الفلمين "كاملة العدد" ، ولكن عدد حفلات الفيلم الأول تصل لسبعة يومياً حيث لا تتجاوز مدة عرضه ساعتين إلا ربع، بينما يبلغ طول عرض فيلم السقا ثلاث ساعات كاملة.

المنتج فاروق صبري صاحب مسرح الهرم، ومالك العديد من دور العرض السينمائي بمنطقة وسط البلد، رفض اتهامات السقا بأن دور العرض قامت "بتطفيش جمهوره" كما قال سابقاً، مؤكداً أن فيلم "من 30 سنة" يعرض بأربع حفلات يومياً فقط، ويتخلل كل عرض فاصل للراحة بسبب طول الفيلم، بينما فيلم محمد أمام يعرض بسبع حفلات ، ولهذا تتضاعف إيراداته، ويحقق أرقاماً قياسية.

فاروق صبري نفى أيضاً كل ما تردد عن إصرار الفنان الشاب محمد رمضان على حذف لقب الزعيم عادل أمام من على مسرحه، قبل تقديم مسرحيته الجديدة "أهلا رمضان"، وأكد أن المسرح بالأساس يحمل اسم "مسرح الهرم" ولكن عرض مسرحية الزعيم عليه طوال السنوات الماضية، دفع الناس لإطلاق الاسم عليه، لافتاً إلى أنه هو من طلب الدعاية باسم المسرح الأصلي وليس رمضان، مؤكداً أنه لن يبيع صديق عمره عادل أمام أبداً.

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سيدتي