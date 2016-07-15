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إطلاق قائمة ترشيحات جوائز "إيمي 2016"

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الجمعة 15-07-2016 02:17

أُصدرت اليوم الأربعاء قائمة الترشيحات الخاصة بجوائز إيمي للعام 2016.

ترشح عن فئة أفضل نص لمسلسل درامي: The Game Of Thrones، The Americans، House Of Cards،Downton Abbey ، Better Call Saul، Mr. Robot، Homeland .

أما ترشيحات أفضل نص مسلسل كوميدي فضمت: Veep، Transparent ،Silicon Valley ،Modern Family ، Master of None ،Unbreakable Kimmy Schmidt ،Blach-ish .

ووضمت قائمة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي: رامي مالك، كايل تشاندلر Kyle Chandler، بوب أودينكيرك Bob Odenkirk، ماثيو رييس Matthew Reese، ليف شرايبر Liev Schreiber، وكيفين سبيسي Kevin Spacey.

اما اللواتي ترشحن لقائمة أفضل ممثلة هن: فيولا ديفيس Viola Davis، كلير دينيس Claire Danes، تراجي تي هينسون Taraji P. Henson، تاتيانا مازلاني Tatiana Maslany، كيري راسول Keri Russell، وروبين رايت Robin Wright.

يشار الى ان حفل Emmy Awards 2016 العالمي سينطلق في 18 أيلول سبتمبر بدورته الـ 68.

 

 

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