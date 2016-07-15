غدا.. نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقات نجله

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، غدا السبت، الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة ، والتى تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد نفقات نجله "يوسف".

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد أصدرت حكمين متتاليين بحبس توفيق عكاشة شهرين ، لعدم سداده نفقات نجله يوسف والمقدرة بـ 5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ2000 جنيه.

انقضاء دعوى حبس توفيق عكاشة الـ13 لسداده القسط الأخير من متجمد نفقة نجله