أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا.. نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقات نجله

Google+ Print
غدا.. نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقات نجله غدا.. نظر دعوى حبس توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقات نجله
تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، غدا السبت، الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة ، والتى تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد نفقات نجله "يوسف".

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد أصدرت حكمين متتاليين بحبس توفيق عكاشة شهرين ، لعدم سداده نفقات نجله يوسف والمقدرة بـ 5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ2000 جنيه.


>انقضاء دعوى حبس توفيق عكاشة الـ13 لسداده القسط الأخير من متجمد نفقة نجله

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365