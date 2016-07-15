أمطار متوسطة في العين ومركز الأرصاد يحذر من تدني الرؤية

هطلت على ضواحي مدينة العين، عصر أمس، أمطار رعدية متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على فترات قصيرة ومتقطعة مصحوبة برياح متوسطة السرعة مثيرة للغبار.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن سحباً محلية تكونت في فترة ما بعد الظهر مصحوبة برياح متوسطة الشدة تسببت في هطول الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة العين على طريق المطار والسلامات واليحر على شكل زخات متفرقة.

تحذير

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيره من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 2000 متر وخاصة على المناطق المكشوفة، مع تأثر الدولة بالرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً خلال اليومين المقبلين.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بوجه عام تنشط أحياناً نهاراً شرقاً وجنوباً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الداخلية ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، وعلى المناطق الساحلية ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية ما بين 32 إلى 36 درجة مئوية، فيما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 27 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و28 إلى 34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 27 إلى 31 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

وتوقع المركز أن يسود الدولة غداً طقس حار وصحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً نهاراً شرقاً وجنوباً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب ليلاً، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعملت فرق الدفاع المدني على إزالة اللوحات والأشجار التي سقطت في شوارع مدينة العين نتيجة للرياح السطحية العاتية التي اجتاحت المدينة عصر أمس، دون وقوع خسائر بالأرواح.

وقال المقدم محمد عبدالجليل الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، تلقت غرفة العمليات، بلاغات عن سقوط لوحات إعلانية وأشجار في بعض شوارع مدينة العين، وعلى الفور تحركت فرق من مراكز الدفاع المدني لمعالجة الموقف، وتأمين المناطق التي تعرضت إلى الرياح الشديدة. وناشد مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي السكان، بأخذ الحيطة والحذر، من المخاطر المفاجئة التي تنجم عن تقلبات الطقس.