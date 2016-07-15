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حفتر يشرف على سير المعارك فى مختلف محاور القتال بمدينة بنغازى

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حفتر يشرف على سير المعارك فى مختلف محاور القتال بمدينة بنغازى حفتر يشرف على سير المعارك فى مختلف محاور القتال بمدينة بنغازى
قال مدير المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، خليفة العبيدى إن القائد العام الفريق أول ركن خليفة حفتر يشرف من غرفة عمليات الكرامة فى منطقة بنينا على سير المعارك فى مختلف محاور القتال بمدينة بنغازي.

وأضاف العبيدى فى تصريح صحفى مساء اليوم، أن القائد العام للقوات المسلحة يشرف على وضع الخطة النهائية لسحق فلول الجماعات الإرهابية بمختلف محاور القتال فى بنغازي.

وأكد العبيدى أن القائد العام للقوات المسلحة قام بجولة بمدينة بنغازى للاطلاع على أوضاع المدينة .
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