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عقب "حادث نيس".. السفارة السعودية فى فرنسا تدعو مواطنيها لتوخى الحذر

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عقب "حادث نيس".. السفارة السعودية فى فرنسا تدعو مواطنيها لتوخى الحذر عقب "حادث نيس".. السفارة السعودية فى فرنسا تدعو مواطنيها لتوخى الحذر
دعت سفارة المملكة في فرنسا، مواطنيها الى توخى الحذر، وذلك بعد الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس من قبل شاحنة دهست عدد كبيرا من الأشخاص.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": ‏"نظراً للحدث المؤسف في مدينة نيس.. فإن السفارة تأمل من المواطنين في نيس اتباع تعليمات السلطات الفرنسية بتوخي الحذر وملازمة أماكن إقامتهم"، كما نشرت السفارة أرقام للتواصل معها.

بالفيديو.. "دماء" فى ساحات الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى.. شاحنة تدهس حشدا من المواطنين بمدينة نيس.. سقوط 60 قتيلاً ومقتل السائق منفذ الهجوم.. والسلطات تصف الحادث بـ"الاعتداء" وتدعو المواطنين للحذر
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