تجدد ظهور سحابة دخان العريش لليلة الثالثة على التوالى

أكد أهالى بمدينة العريش ظهور سحابة دخان فى سماء مدينة العريش، وانبعاث روائح احتراق.

وكانت محافظة شمال سيناء اعلنت امس فى بيان لها ان المؤشرات الأولى توضح ان سبب انتسار الدخان ليلا احتراق مقلب للقمامة جنوب المدينة وبحسب بيان المحافظة ان الأحتراق بسبب فعل فاعل او احتراق ذاتى للقمامة المتراكمة .

وتشير روايات الأهالى ان الدخان يسبب اختناق لكبار السن والأطفال والمرضى وصعوبة فى التنفس.

محافظ شمال سيناء يشكل لجنة لكشف غموض "دخان العريش".. الأهالى: مخنوقين.. ومجلس المدينة: احتراق مقلب القمامة.. ومصادر أمنية: ضلوع مثيرى البلبلة فى إشعال النيران.. ومصادر طبية: لم يصل مصابون للمستشفيات