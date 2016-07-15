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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم دورة "التكنولوجيا فى حياة المكفوفين" بأسيوط

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المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم دورة "التكنولوجيا فى حياة المكفوفين" بأسيوط المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم دورة "التكنولوجيا فى حياة المكفوفين" بأسيوط
أعلن المركز التعليمى لنظم المعلومات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية عن تنظيم دورة تدريبية هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لذوى الإعاقة البصرية بعنوان "دور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الجوانب الثقافية والأكاديمية فى حياة المكفوفين" والتى تبدأ غدا السبت 16 يوليو ولمدة أسبوعين بمقر نادى تكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة العامة، لقصور الثقافة بمحافظة أسيوط، بمشاركة متدربين من 8 دول عربية، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والعقيد طاهر الحنفى رئيس فرع نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية.

وقالت يسرية مصطفى منسق عام الدورة ومدير مشروعات الأشخاص ذوى الإعاقة بالمركز التعليمى لنظم المعلومات، إن الدورة تستهدف المكفوفين الذين لديهم الدافعية والقدرة على الالتحاق بالدراسات العليا فى تخصصاتهم والطلاب المكفوفين على اختلاف أماكن تواجدهم ومراحلهم التعليمية والمبصرين والمشرفين فى الجمعيات والمراكز التى تهدف إلى تأهيل المكفوفين سواء داخل أو خارجها، إضافة إلى معلمى ومعلمات مدارس النور التابعة لإدارة التربية الخاصة.

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مصر 365

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