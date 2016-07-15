محافظة أسوان تكمل استعداداتها لتدشين مبادرة أسبوع النظافة

أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، على التجهيز الجيد والكامل لإنجاح مبادرة أسبوع النظافة " حلوة يا بلدى بينا كلنا ، من خلال توفير كافة الأدوات المساعدة سواء من الدهانات والأكياس البلاستيكية الخاصة بجمع القمامة والأشجار ولمبات الإنارة ، علاوة على إستعداد العناصر الشبابية المشاركة من خلال 2560 شاب وطالب ومتطوع بمراكز الشباب والمدارس والجمعيات

وأشار حجازي إلى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والممكنة لإستمرار العمل فى جميع المناطق المستهدفة على مستوى المحافظة فى توقيت واحد ليتفاعل معها المواطنين ويلمسوا نتائجها الإيجابية على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه بما يساهم فى إظهار الشكل الجمالى والحضارى لهذه المحافظة العريقة .

وكشف اللواء مجدى حجازى ، بأن شركات القطاع الخاص بالمحافظة قامت حتى الأن بدعم المبادرة بحوالى 6 طن من الدهانات وأيضاً 1،5 طن من أكياس البلاستيك ، بجانب مساهمة بعض الفنادق السياحية بتيشرتات وكابات ، فيما تم توزيع هذه الكميات على المراكز والمدن لتسليمها للمجموعات المشاركة منها 1776 كيلو من الدهانات ، و 240 كيلو من الأكياس لمركز ومدينة أسوان ، وأيضاً 1254 كيلو من الدهانات ، و 240 كيلو من الأكياس لمدينة إدفو.

ولفت محافظ أسوان ، إلى أنه تم تسليم مركز ومدينة كوم أمبو 1260 كيلو من الدهانات و 220 كيلو من أكياس البلاستيك ، كما تم تسليم مركز ومدينة دراو 664 كيلو من الدهانات ، و 160 كيلو من الأكياس البلاستيك ، فيما تم تسليم مدن كلابشة والرديسية والبصيلية والسباعية 936 كيلو من الدهانات ، و 480 كيلو من الأكياس بواقع 234 كيلو من الدهانات و 120 كيلو من الأكياس البلاسيتك لكل مدينة .

وأضاف مجدى حجازى ، بأنه من المتوقع مع إستمرار فعاليات المبادرة والمشاركة الواسعة أن تساهم باقى الشركات والمصانع والفنادق والبنوك ، علاوة على الدعم الكامل من الوحدات المحلية بمعداتها وعمالها ، وأيضاً الشباب المتطوع من مراكز الشباب والمجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وخاصة أنه تم توزيع الأعمال بالمناطق المستهدفة على مستوى المحافظة داخل 18 منطقة سكنية و 132 شارع و 8 كبارى و 9 ميادين و 8 أسوار وبإستخدام مستلزمات التجميل والتشجير والإنارة لإحداث طفرة ملموسة لدى المواطنين بتحسين مستوى المعيشة والبيئة المحيطة بهم

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