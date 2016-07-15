لو حامل.. احذرى بعض مستحضرات التجميل "فيها سم قاتل"

تسعد المرأة بخبر حملها لتتحول حياتها إلى مجموعة من مشاعر البهجة والسعادة، ولكن سرعان ما تعانى من مشكلات فى شكل بشرتها بسبب التغيرات الفسيولوجية والهرمونية التى تحدث لجسمها بسبب الحمل.

ولأن مستحضرات التجميل هو الحل الأسرع الذى تلجأ إليه المرأة الحامل لإخفاء عيوب بشرتها وإظهار جمالها، قدم الدكتور "عمرو حسن" استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، مجموعة من المحاذير عند لجوء الحامل لمستحضرات التجميل حتى لا تضر بصحة الجنين، وقال: "بسبب التغيرات الفسيولوجية والهرمونية تتأثر بشرة الحامل بشكل كبير لتظهر مشكلات كثيرة تسبب لها حالة نفسية سيئة، ومن هذه المشكلات ظهور حب الشباب وخطوط بيضاء أو سوداء فى البطن وظهور شعر فى أماكن متفرقة من الجسم".

وأضاف:" تلجأ السيدات لمستحضرات تجميل مختلفة لإخفاء هذه المشكلات وتبقى متألقة بجمالها، ولكن بعض أنواع هذه المستحضرات ضارة على الجنين، حيث إنها يمكن أن تخترق المشيمة وتصل إلى الجنين عن طريق الجلد، لهذا يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام هذه المستحضرات".

ويحذر الدكتور "عمرو حسن" السيدات قائلا: "من أكثر المشكلات التى تعانى منها الحامل هو ظهور حب الشباب وهناك بعض المنتجات الخاصة لعلاجه تعد خطرا على صحة الحامل منها المنتجات التى تحتوى على "الريتنوك أسد" أو "الريتنوز" وهذه المنتجات تقود إلى مشكلات مباشرة على الجنين.

وتابع: "تلجأ السيدات إلى تقشير بشرتهن، ويمكن القيام بذلك أثناء الحمل مع الابتعاد عن المنتجات التى تحتوى على مادة "السلسيتك"، وبسبب تغير الهرمونات يظهر شعر فى أماكن متفرقة من جسم المرأة وهو ما يجعل السيدات يحاولن التخلص منه ويمكن استخدام طرق الإزالة الطبيعية المعروفة مع الابتعاد عن كريمات إزالة الشعر لأنها تؤثر على مادة "الميلانين" المتوفرة فى الجلد وتخترقه ومنها تصل للجنين، ويمكن استخدام الليزر فى التخلص من الشعر بشكل نهائى ولكن سيكون إحساس الألم به أكثر ويمكن أن تتحول المنطقة التى تم إجراء العملية فيها إلى اللون الأسود ولكن هى لا تؤثر على الجنين".

ولتجنب آشعة الشمس ينصح الدكتور "عمرو" السيدات باستخدام "صن بلوك" خالى من المواد الكيميائية، لافتا إلى أنه بتناول كميات كثيرة من الماء تتخلص الحامل من الخطوط البيضاء التى تظهر على البطن بسبب تمددها بالإضافة إلى المحافظة على الوزن بحيث لا يزيد عن الوزن الأصلى أكثر من 12 كيلو.

وعن صبغة الشعر ينصح الدكتور "عمرو" باتخاذ بعض التعليمات منها إجراء الصبغة بعد الانتهاء من الشهر الثالث من الحمل باختيار أنواع خالية من الأمونيا ولابد من توافر درجة تهوية عالية مع عدم توصيل الصبغة لجذور الشعر نفسها.

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