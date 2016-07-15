أمانة نجران توثق رسمياً حسابها على «تويتر»

م. فارس الشفق

وثقت أمانة منطقة نجران حسابها على تويتر في خطوة تهدف للتواصل مع المجتمع ونشر الأخبار والفعاليات التي تهم متابعيها واستثمار إمكاناتها وأدواتها التقنية والتفاعلية في مجالها الإخباري داخل منصات التواصل الاجتماعية.

وأوضح أمين منطقة نجران م. فارس بن مياح الشفق أن هذا التوثيق يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الأمانة بهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين واستخدام تقنية المعلومات للارتقاء بالخدمات وتسخير إمكانياتها التقنية لتقديم خدماتنا بشكل أسرع وتفاعلي. ونبه الشفق بأن هذه الخطوة حرصاً من الأمانة على التعامل الآمن إلكترونيا بينها ومتابعي حسابها في تويتر وفقا لرؤية المملكة المقبلة في تطوير الواجهات الإلكترونية للجهات الرسمية.