قائد قوات أمن المنشآت يقلد ضباطاً رتبهم الجديدة

قلد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري عدداً من ضباط قيادة القوات رتبهم الجديدة بعد أن صدرت الأوامر الملكية الكريمة بترقيتهم مؤخراً.

وبعد الانتهاء من مراسم تعليق الرتب الجديدة للضباط المترقين، قدم قائد القوات التهنئة للجميع متمنياً لهم التوفيق والنجاح، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لأداء واجباتهم بكل جد ونشاط.

من جهة أخرى، قدم اللواء الجباري التهنئة لمنسوبي قوات أمن المنشآت بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله أن يعيد المناسبة على الجميع متمتعين بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان.

ورفع أصدق التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله- وكافة منسوبي القوات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته قيادة قوات أمن المنشآت بمقر القيادة بحضور مساعدي القائد ومديري الإدارات العامة والرئيسية ومنسوبي قيادة القوات من عسكريين ومدنيين.