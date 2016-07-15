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مستشفى وادي الدواسر يُكرم ممرضة طبقت خطة إخلاء ناجحة

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كرم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام إحدى الممرضات بالمستشفى، تقديراً لدورها في مساعدة زميلاتها بتطبيق خطة إخلاء ناجحة أثناء الحريق الذي اندلع بسكن ممرضات المستشفى أواخر شهر شعبان الماضي، مما كان له الأثر الكبير بعد عناية الله في عدم وجود خسائر في الأرواح .وأشاد مدير المستشفى الدكتور مبارك ماجد الشريدة خلال تكريمه الممرضة بالجهود التي بذلتها الممرضة في المواجهة الفعلية، وإرشادها لزميلاتها الى طريق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع، ورفعها للروح المعنوية لهم، وتقديم الاسعافات الأولية ومساعدة فرق الإطفاء والانقاذ.

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