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مكالمة «عزاء» خاطئة تدخل مواطناً المستشفى في الأسياح

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أصيب مواطن في محافظة الأسياح بشعر في الفخذ واختلال في فقرات الظهر تلتها إصابة بمرض العصب الوركي (عرق النسا) وأدخل المستشفى لمدة سبعة أيام. بعد سقوطه في حالة فزع على أثر مكالمة خاطئة من أحد معارفه بعد منتصف الليل بادره خلالها بالتعزية ومواساته في مصابه قبل التأكد من انه الشخص المعني ولم يدعه يكمل عندما نهض من فراشه مذعورا يتخبط في ظلمة الغرفة وسقوطه أرضا بعد تعثره ببعض الأثاث تمالك بعدها نفسه وزحف إلى الشارع للتأكد من وجود سيارات أبنائه قبل أن يعاود الاتصال بصاحب المكالمة الذي اكتشف أنه أحد معارفه كان يتصل من مكان بعيد وكان يقصد شخصا آخر يتشابه معه في الاسم توفي والده قبل يومين وكلاهما مسجلين لديه في قائمة الأسماء بأسماء متقاربة.

يذكر أن مثل هذه الحالات تحدث أحيانا عندما يكون المتصل غير مدرك لفداحة أي خطأ ممكن أن يرتكبه وما قد ينتج عنه مهما كان بسيطا بداية من تفحص الاسم في القائمة وحتى التأكد من هوية الشخص وهل هو المعني قبل التفوه بأي كلمة.

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