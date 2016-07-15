مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكرّم المتقاعدين

كرمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض موظفيها المتقاعدين خلال حفل معايدة لمنوسبيها بحضور الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، المشرف العام على المكتبة.

وألقى الأستاذ بن معمر كلمة في بداية الحفل رفع خلالها خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعرب عن تهانيه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وشكره لما يوليه من دعم ومتابعة لأنشطة المكتبة في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والمعرفة.

وقدم المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خلال الحفل الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، تهانيه لجميع المسؤولين والمشرفين على أقسام ومشاريع وأنشطة المكتبة بما في ذلك الأقسام والأنشطة النسائية وكافة منسوبي المكتبة، بمقرها الرئيسي وفروعها بمدينة الرياض.

ونقل الأستاذ بن معمر خلال الحفل والذي أقيم بقاعة الاحتفالات بمقر المكتبة للخدمات والإطلاع تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة المكتبة، لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك. داعياً الجميع إلى العمل ومواصلة الجهد لتعزيز دور المكتبة في أداء رسالتها لنشر الثقافة والمعرفة وخدمة المجتمع.

حضر الحفل نائب المشرف العام على المكتبة د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد ومديري المشاريع والفروع ورؤساء الأقسام في المكتبة وفروعها.

المعمر مكرماً أحد المتقاعدين