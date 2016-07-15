كايت ميدلتون تنتظر طفلها الثالث

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن دوقة كامبريدج كايت ميدلتون Kate Middleton وزوجها الثالث في العرش، الأمير وليام William، ينتظران طفلهما الثالث بحلول عيد الميلاد أواخر العام الحالي.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي ينفي أو يؤكد الخبر، رغم أنه عادة ما تحيط الاشاعات والأقاويل على اختلاف أنواعها بحياة أفراد الأسرة الملكية البريطانية.

وتصدر خبر الحمل غلاف مجلة "لايف أند ستايل" التي أكدت أن نبأ الحمل بات رسمياً، كما ذكرت في الخبر أن كايت والأمير وليام سعيدان جداً، وهما لا يمانعان أن يكون الطفل الجديد ذكراً بل كل ما يهمهما أن يكون الطفل بصحة جيدة.

وأشارت إلى أن العائلة الملكية تلقت الخبر بالكثير من الحماسة، وأن الملكة إليزابيث الثانية تعتقد بأن حفيداً جديداً في عيد ميلادها التسعين هذا العام سيكون هدية جميلة، فيما كانت تراوحت ردة فعل كايت ووليام بين الضحك والبكاء.

يذكر أن وسائل إعلام أخرى تحدثت عن أن كايت ميدلتون، الحامل في شهرها الـ4، تنتظر توأماً.

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