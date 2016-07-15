الشريف: عصابات إيرانية ودول معادية تعمل على تهريب المخدرات لتدمير المجتمع السعودي

حذر الأستاذ عبدالإله الشريف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية خبير الامم المتحدة في مجال خفض الطلب على المخدرات من الخطر المحدق الذي يستهدف الشباب في إيقاعهم في وحل المخدرات المهلك.

وقال الشريف "النسبة العليا من سكان المملكة هي فئة الشباب لذلك تعمل دول معادية للإسلام وللوطن على نشر وترويج المخدرات بين المجتمع من أجل تدميره وتخلفه وعلى رأس هذه الدول إيران التي تعمل في مجال تهريب وترويج المخدرات مع حزبها الموالي لها حتى تدمر جيل الشباب وتدفعه الى الوقوع في إدمان المخدرات".

وأضاف أن الحرب على المخدرات انطلق في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، واستمرت مكافحة المخدرات في التوسع في أعمالها لكبح هذه الآفة من التمدد نظراً لخطرها على المجتمعات فدعم قادتنا هو السبب الأول في التصدي لها وسأورد مقولة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله حيث قال "أرجو من الجميع الشركات والمؤسسات والأفراد لمحاربة الآفة ففي الحروب الوطن كله وبكافة مكوناته يقف خلف دولته حتى النصر لذلك يجب الوقوف ضد خطر المخدرات المدمر وان يكون المواطن هو رجل الأمن الأول فخطر المخدرات اخطر من الحروب"، فيما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: "إن المملكة من منطلق مبادئها الاسلامية السامية ومرتكزاتها العقدية والأمنية والاجتماعية تقف بكل عزيمة واقتدار ضد الجريمة بأشكالها المختلفة وتساند كل جهد عربي وإقليمي ودولي في مواجهة الظواهر الاجرامية بكل ابعادها ودوافعها وآليات تنفيذها وطرق تمويلها وفي مقدمة هذه الجرائم جريمة الارهاب وقرينتها المخدرات آفة هذا العصر والخطر الذي يهدد استقرار المجتمع الانساني".

وقال الشريف في محاضرته بعنوان حجم المخدرات في المملكة وطرق المواجهة في ثلاثية أحمد بن بندر السديري بعد الحرب ضد المليشيات المعتدية على الشرعية في اليمن وأنشطة الجهات المخططة لتدمير الشباب فقاموا بتهريب المخدرات للمملكة من الجنوب ومن الشمال، وفي المناطق البحرية بهدف تدمير شريحة عريضة من شرائح المجتمع وهم الشباب خاصة أن نسبة % 65 من سكان المملكة هم من فئة الشباب فإذا استطعت تدمير % 50 منهم فمن سيحمي الوطن فهم يريدون شباب مغيب ومريض.

وبين أسباب تعاطي المخدرات ومنها ضعف الوازع الديني فأغلب المتعاطين لا يصلي وكثير من المتعافين من الادمان تجاوزوا الخمسين سنة أول مرة يدخل الحرم بحسب ما ذكره احد المتعافين كذلك رفقاء السفر للخارج والفراغ والمشاكل الأسرية والسهر خارج المنزل وتوفر المال وانخفاض مستوى التعليم، والجهل بإضرارها من الأسباب الجوهرية للتعاطي.

من جانبها، استنكرت ثلاثية الأستاذ أحمد بن بندر السديري ما حصل من أعمال خبيثة وخسيسة تمثلت في التفجير والقتل دون مراعاة حرمة الدين وحرمة الدم ووصل شرهم إلى التفجير وقتل المسلمين في أقدس بقاع الأرض في حرم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.

ورفعت الثلاثية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة كل التأييد والوقوف بجانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية المسلمين من خطر الإرهاب الضال داعين الله ان ينصر المملكة وحكومتها الرشيدة في قمع الإرهاب وزمرته وان يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وان يديم الأمن والأمان ويحفظ جنود الوطن البواسل في كل ثغر من الثغور.

وقال عميد الثلاثية أحمد بن بندر السديري "نشكر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات على جهودها المباركة والمخلصة في خدمة الدين والوطن وحماية المجتمع من آفة المخدرات المهلكة ولا شك أن الجهود التي تقوم بها اللجنة وعلى رأسها الأستاذ عبدالاله الشريف وزملاؤه يبذلون كل الجهود لحماية المجتمع وتوعيته بالخطر والمدمر للمجتمعات وجهودهم بحاجة إلى تضافر جهود كل شرائح المجتمع لحماية شبابنا وثروات بلادنا من عصابات تعمل ليل نهار لتدمير الشباب وانحرافهم".