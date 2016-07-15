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ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت

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ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت ضبط عاطل بحوزته 1000 صاروخ من الألعاب النارية بمحطة سكك حديد أبوتشت
تمكنت وحدة وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا من ضبط عاطل بحوزته كمية من الألعاب النارية بدون ترخيص قبل بيعها بالسوق السوداء.

حيث تمكنت قوة أمنيه من مباحث سكك مركز أبوتشت بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط يوسف ع ا ع 19 سنة عاطل مقيم مركز أبو تشت – قنا شمال محافظة قنا بنوع الاشتباه حال تواجده بالمحطة وبحوزته عدد 20 علبة ألعاب نارية بداخل كل علبة 50 صاروخ صغير الحجم بإجمالي 1000 صاروخ .

تحرر المحضر رقم 6 /357 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وارسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365