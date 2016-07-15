ضبط خمور بحوزة 3 متهمين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الآداب من ضبط أكثر من 400 زجاجة خمور بحوزة متهمين بقصد الاتجار بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط كلا من "أحمد .س" 39 سنة عاطل من بنى مزار وبحوزته 264 زجاجة مواد كحلية بقصد الاتجار وتحرر عنها المحضر رقم 22057 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار و"على.م" وشهرته عنتر، 45 سنة وبحوزته 97 زجاجة مواد كحلية مختلفة الأنواع وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5716 لسنة 2016 جنح مركز مطاى و"سامى .ع"،31 سنة من مطاى وبحوزته 57 زجاجة بقصد الاتجار وتحرر عنها المحضر رقم 5680 لسنة 2016 جنح مركز مطاى.

ضبط 976 زجاجة وعلب خمر بأحد المحلات بالمنصورة

>