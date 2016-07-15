المدير التنفيذي لستوك: رمضان سيكون عظيما لنا.. وهذا موعد الصفقة

تحدث توني سكولز المدير التنفيذي لنادي ستوك سيتي عن صفقة ضم رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي.

رمضان صبحي طار إلى إنجلترا صباح يوم الخميس من أجل أن يخضع لإجراءات الكشف الطبي قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى ستوك سيتي.

وبالفعل أصبح اللاعب على أعتاب إتمام انتقاله إلى ستوك سيتي.

وقال المدير التنفيذي لستوك عن موعد صفقة رمضان صبحي: "نستطيع أن نقول أن الصفقة تمت بنسبة 99%. متبقي فقط بعض الأوراق الخاصة بالعمل".

وأضاف في تصريحات عبر راديو ستوك نقلها موقع stokesentinel المتخصص في أخبار النادي الإنجليزي "نآمل أن يكون الإعلان الرسمي خلال الـ24 ساعة أو 48 ساعة المقبلة وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي".

موهبة عظيمة

وتطرق المدير التنفيذي في حديثه مع راديو ستوك عن ما يتمتع به رمضان صبحي قائلا: "رمضان يمتلك موهبة مميزة ولعب بانتظام في أخر 12 شهرا وهو مازال في الـ19 من عمره. ولكن علينا ألا نضغط عليه".

وواصل "دعونا لا نضع الكثير من الضغوط على رمضان صبحي. أنه من أجل المستقبل وسيكون عظيما لنا".

وأكمل حديثه قائلا: "علينا تذكر دائما آمرين بخصوص رمضان صبحي. الأول أنه مازال في الـ19 من عمره. والثاني أنه قادم من بلد مختلفة وثقافة مختلفة".

وكان المدير التنفيذي لستوك سيتي يأمل في "مواصلة إخفاء صفقة رمضان صبحي إلا أن تفاجأ من تصرف السفارة البريطانية في مصر بنشر صور رمضان أثناء استخراج أوراق السفر".

وكان السفير البريطاني في مصر قد نشر صورته مع رمضان صبحي عقب وصول الأخير إلى السفارة واستخراج الأوراق. (طالع التفاصيل)

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