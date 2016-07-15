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بالصور – مرتضى يبدأ توزيع تذاكر لقاء الزمالك وصن داونز

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بالصور – مرتضى يبدأ توزيع تذاكر لقاء الزمالك وصن داونز بالصور – مرتضى يبدأ توزيع تذاكر لقاء الزمالك وصن داونز

بدأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عملية توزيع تذاكر مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه صن داونز يوم الأحد في إطار ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وحقق الزمالك فوزا وحيدا في دور المجموعات كان بهدف دون رد على حساب إنيمبا في الجولة الأولى، فيما انتصر صن داونز على الفريق النيجيري بهدفين لهدف.

وكان مرتضى منصور قد أكد في وقت سابق أن حضور لقاء الزمالك المقبل سيكون لأعضاء النادي فقط وأنه سيطلب زيادة العدد من 3 إلى 5 آلاف مشجع.

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