كهربا لـ في الجول: تنازلت عن 25% من مستحقاتي لدي الزمالك

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" تنازله عن 25% من مستحقاته لدي الزمالك "حبا في النادي" وذلك عقب بداية رحلته في الدوري السعودي.

الزمالك وافق رسميا على رحيل كهربا إلى اتحاد جدة لمدة موسم على سبيل الإعارة بقيمة مليون و200 ألف دولار. (طالع التفاصيل)

وبالفعل وقع اللاعب بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة.

وقال كهربا لـFilGoal.com: "تنازلت عن 25% ن مستحقاتي لدي الزمالك بالإضافة لتمديد عقدي مع النادي".

وأضاف "لا أقدر على رفض مطالب الزمالك بالتنازل عن جزء من المستحقات إلى جانب تمديد التعاقد. لا أقدر على رفض ذلك حبا في النادي".

وواصل "واجب علي الموافقة على مطالب الزمالك فالنادي له فضلا كبيرا علي فيما وصلت إليه".

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