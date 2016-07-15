«خليفة الإنسانية» تختتم برنامجها الرمضاني في مالي

اختتمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برنامجها الرمضاني في جمهورية مالي بتقديم أكثر من 5 آلاف وجبة إفطار رمضانية، إضافة إلى آلاف السلال الغذائية التي وزعت على المستحقين في العاصمة باماكو وضواحيها.

وعبر المركز الثقافي الإسلامي الذي أشرف على تنفيذ البرنامج عن تقدير كبار المسؤولين والشعب المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي تولت تنفيذ هذا البرنامج واستفاد منه الآلاف من الفقراء والمحتاجين.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية: إن هذا البرنامج الذي يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة أحدث أثراً كبيراً لدى الصائمين في مالي، حيث استفاد منه نحو 5 آلاف أسرة فقيرة قدمت لهم الموائد الرمضانية إضافة إلى التمور التي تم توزيعها من المؤسسة على الأهالي والأسر المحتاجة.

فوائد

وذكر المصدر أن المؤسسة تلقت تقريراً من المركز الثقافي الإسلامي يفيد بنجاح البرنامج في الوصول إلى الأسر المحتاجة في العاصمة باماكو وفي مدن وقرى مالية أخرى، وترك هذا العمل الطيب أثراً كبيراً لدى الأسر التي تعاني صعوبات اقتصادية كبيرة.

بصمات

أعرب عبد اللطيف أولاد عويد رئيس المركز الثقافي الإسلامي عن تقديره الكبير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذا الجهد الطيب الذي له أثر كبير على الكثير من الأسر المحتاجة.