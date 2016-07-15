سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح بن هويمل العامري

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة سالم محمد بن هويمل العامري، وذلك بمركز العين للمؤتمرات.

كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من أعيان القبائل والمدعوين.

وأعرب سمو الشيوخ عن تهانيهم للعريس ووالده، متمنين له السعادة وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.

من جانبه، عبّر الدكتور سعيد بن هويمل العامري عن شكره وتقديره لسمو الشيوخ على مشاركتهم أفراحهم.

وتخلل الاحتفال عروض للفنون الشعبية.