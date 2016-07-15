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برج أسد حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

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برج أسد حظك اليوم الجمعة 15/7/2016 برج أسد حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

برج أسد على الصعيد المهنى ..
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تحاول دائماً أن تجد مبررا لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.

برج أسد على الصعيد العاطفى ..
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تبحث دائماً عن أفضل الحلول للتخلص من الأزمات التى من الممكن أن تحدث بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة ساحرة على احتواء الأزمات والتخلص منها فى الوقت المناسب.

على الصعيد الصحى...
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يتوقع أن تكون هناك بعض الأزمات النفسية الطارئة نتيجة لبعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كن أكثر هدوء، وحاول أن تستعيد عافيتك وفكر أن أهم ما يمكن أن تملكه هو صحتك فلا تفرط فيها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى علاقتك بالعائلة، خصوصاً لتداخلتهم المستمرة فى حياتك، وهو ما سبب لك بعض الإزعاج والقلق، كذلك هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى العمل.

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مصر 365

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