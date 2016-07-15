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برج الثور حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى
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ستسامح اليوم شخص قد سبب لك مشكلة من قبل سواء كان هذا الشخص يضايقك بسبب الغيرة أو الحقد، ستحقق مكاسب مالية اليوم كثيرة ولكن ستضطر إلى الخوض فى بعض المخاطر لتحقق هذه المكاسب.

على الصعيد العاطفى
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ستشعر اليوم بقدر كبير من التفاؤل والدبلوماسية، سيكون لديك القدر على التعامل مع أى موقف أو شخص قد كان يضايقك من قبل، قد يصل لشريك حياتك معلومات خاطئة عنك تضايقه ولكن تتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد وستعزز علاقتك بشريك حياتك.

برج الثور
> على الصعيد الصحى
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تجاهلت لفترة طويلة ما يجب أن تفعله وحثك الداخلى لاتباع نظام صحى وغذائى صحيح، ولكن اليوم كل ذلك سينتهى فستعيد النظر فى هذا الأمر وتصلحه حاول أن تتمسك بخطط الصحية الجديدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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يفاجئك برجك اليوم ببعض المفاجئات الجيدة، قد تكون قد انتظرت لفترة طويلة تأتيك اليوم، ومجهودك التى قد ظننت أنه ضاع ستجنى ثماره اليوم فاحتفل مع أسرتك وأصدقائك .

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مصر 365

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