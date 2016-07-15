برج الثور حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهنىستسامح اليوم شخص قد سبب لك مشكلة من قبل سواء كان هذا الشخص يضايقك بسبب الغيرة أو الحقد، ستحقق مكاسب مالية اليوم كثيرة ولكن ستضطر إلى الخوض فى بعض المخاطر لتحقق هذه المكاسب.
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على الصعيد العاطفىستشعر اليوم بقدر كبير من التفاؤل والدبلوماسية، سيكون لديك القدر على التعامل مع أى موقف أو شخص قد كان يضايقك من قبل، قد يصل لشريك حياتك معلومات خاطئة عنك تضايقه ولكن تتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد وستعزز علاقتك بشريك حياتك.
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برج الثورتجاهلت لفترة طويلة ما يجب أن تفعله وحثك الداخلى لاتباع نظام صحى وغذائى صحيح، ولكن اليوم كل ذلك سينتهى فستعيد النظر فى هذا الأمر وتصلحه حاول أن تتمسك بخطط الصحية الجديدة.
> على الصعيد الصحى
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توقعات علماء الفلك لبرج الثوريفاجئك برجك اليوم ببعض المفاجئات الجيدة، قد تكون قد انتظرت لفترة طويلة تأتيك اليوم، ومجهودك التى قد ظننت أنه ضاع ستجنى ثماره اليوم فاحتفل مع أسرتك وأصدقائك .
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شبكةعيونالإخبارية
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