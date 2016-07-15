برج الميزان حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> سوف تظهر الفتن فى طريقك اليوم ولكن عليك أن تلتزم بطريقك الصحيح، فالطرق المختصرة، ستواجه بعض الصعوبات لاتباع هذا الطريق الصحيح، فإذا لم تستطع أن تتمسك بطريقك الصحيح استعن بمن هو قادر على أن يجعلك قوياً. على الصعيد العاطفى

> تجاهلت الفترة الماضية حياتك العاطفية وشريك حياتك فعليك أن تبذل مجهود اكبيرا حتى تعوض هذا التقصير فقد يظهر لك شريك حياتك علامة لتفاذ صبره فلا تنتظر إلى هذه اللحظة أن تتدهور حياتك العاطفية ولا تدرك المشكلة بعد فوات الأمان. برج الميزان

> على الصعيد الصحى

> ستعانى اليوم من بعض المشكلات فى جهازك التنفسى خاصة من يعانى من مرض الربو وكل من يعانى من الحساسية، ومن هو مصاب بالبرد يمكن أن يتطور الأمر فلا تهمله. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

> عانيت الفترة الماضية من بعض المشكلات وكنت غير سعيد، ولكنك اليوم ستأخذ خطوات ايجابية لحل هذه المشكلات ولكن عليك أن تفهم جيدا أسباب المشكلة، كما أنه يوم جيد إذا كنت ترغب فى وضع خطة لمشروع جديد التى تجاهلتها لفترة طويلة.

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شبكةعيونالإخبارية

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