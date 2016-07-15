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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

على الصعيد المهنى
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هناك تغيرات عديدة ستحدث فى حياتك المهنية خلال الفترة القادمة، وستكون أعين الجميع موجهه إليك لمراقبتك، لذلك عليك التركيز وتجنب الأخطاء التى تقع فيها باستمرار بفضل عنادك وعدم قدرتك على اتخاذ القرار.

على الصعيد العاطفى
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حياتك العاطفية لا تحمل أى جديد منذ أشهر طويلة وهذا الأمر بدأ يوترك فأنت شخص محب للتجديد وتشعر بمتعة فى اختبار مدى قدرة تحمل شريك حياتك، حاول اتباع أساليب للتجديد بعيدا عن افتعال المشكلات.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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أنت شخص تهتم بصحتك إلى حد كبير ولا تريد أى شخص أن يضرك، لذلك عليك المحافظة على هذا الأمر وتجنب العادات الخاطئة المكتسبة من الأصدقاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: لا تتردد كثيرا فى الأمر العاجلة واحسم قرارك بشأن حياتك وطريقة عيشها حتى لا تندم بعد فوات الوقت.
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مصر 365

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