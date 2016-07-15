برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15/7/2016



> برج الحمل على الصعيد المهني:

> لمواليد برج الحمل الصعيد المهنى يتمتع بالهدوء و الاستقرار الشديدين ، و من الملاحظ أن مجهودك يضعك فى أول القائمة بين زملائك حيث تحظى باحترام و تقدير مديريك . على الصعيد العاطفي:

> الصعيد العاطفى لمواليد البرج ممتاز هذه الفترة مع الشريك ، فالتفاهم والتوافق بينكما يخلق جو رائع يعمه الرومانسية ، فحافظ على هذه الأجواء الرائعة . برج الحمل على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج الحمل ، يجب عليك ممارسة الرياضة باستمرار و النوم بشكل جيد يوميا ، إذ يعانى جسدك من حالة إرهاق شديد . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك أن تضع حدود لعلاقاتك ، فالمسافة مع من حولك هى الحل حتى تتجنب المشاكل و التوترات ، واعمل جاهدا على استعادة علاقاتك بأصدقائك القدامى .

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شبكةعيونالإخبارية

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