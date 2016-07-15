برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:لمواليد برج الحمل الصعيد المهنى يتمتع بالهدوء و الاستقرار الشديدين ، و من الملاحظ أن مجهودك يضعك فى أول القائمة بين زملائك حيث تحظى باحترام و تقدير مديريك .
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على الصعيد العاطفي:الصعيد العاطفى لمواليد البرج ممتاز هذه الفترة مع الشريك ، فالتفاهم والتوافق بينكما يخلق جو رائع يعمه الرومانسية ، فحافظ على هذه الأجواء الرائعة .
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برج الحمل على الصعيد الصحي:لمواليد برج الحمل ، يجب عليك ممارسة الرياضة باستمرار و النوم بشكل جيد يوميا ، إذ يعانى جسدك من حالة إرهاق شديد .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك أن تضع حدود لعلاقاتك ، فالمسافة مع من حولك هى الحل حتى تتجنب المشاكل و التوترات ، واعمل جاهدا على استعادة علاقاتك بأصدقائك القدامى .
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