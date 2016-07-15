برج الدلو حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى تبذل الكثير من الجهد فى عملك و لذلك فالتقدير الذى تنتظره فى الطريق اليك ، واعلم أن هناك مكافأة مالية فى انتظارك.الصعيد العاطفى لمواليد البرج متوتر لحد كبير ، فبالضرورة أن تتفق مع شريكك من أجل الوصول لبداية جديدة كى تستعيد قصة حبكما .لمواليد برج الدلو عليك أن تكون أكثر إيجابية واهتم بصحتك ، وممارسة الرياضة هى أول الطريق الصحيح الذى عليك أن تتبعه .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو الكثير من الأعباء فى الطريق إليك و هو ما سيعرضك للإجهاد لحد ما ، لكن عليك أن تنفذ المهام التى كلفت بها على أكمل وجه لكسب ثقة كل من حولك .

من جهة أخرى عليك أن تهتم بالصعيد العائلى الذى أهملته بنسبه كبيرة مؤخرا بسبب تركيزك المبالغ فيه فى العمل.